Пашинян поблагодарил Трампа за поддержку

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента США Дональда Трампа за высокую оценку его деятельности.

"Благодарю президента Трампа за высокую оценку и дружеские слова", - написал Пашинян в соцсети.

До этого Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Пашинян делает Армению сильной и безопасной страной, а также разделяет его видение будущего Армении и Южного Кавказа.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян, хороший друг и лидер, делает свою страну сильной, процветающей и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа", - написал президент США.

Он отметил важность документов, подписанных во время визита госсекретаря США Марко Рубио в Армению 26 мая.

"Наш госсекретарь Марко Рубио недавно посетил Армению, где он продвинул несколько важных соглашений для наших двух стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения совместно заложат основу для проекта "Путь Трампа к международному миру и процветанию", который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии в Соединенные Штаты", - отметил Трамп. Он также выразил поддержку Пашиняну на предстоящих парламентских выборах.

"По этим причинам Никол пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой в отношении его переизбрания 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты. Сделаем Армению снова великой", - отметил Трамп.

Марко Рубио Никол Пашинян Армения США Дональд Трамп
