CENTCOM подтвердил ракетную атаку Ирана на Кувейт

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM в четверг обвинило Иран в нанесении ракетного удара по Кувейту.

"Иран запустил баллистическую ракету в направлении Кувейта, которая была успешно перехвачена кувейтскими силами, заявил CENTCOM. - Это вопиющее нарушение режима прекращения огня со стороны иранского режима произошло через несколько часов после того, как иранские силы запустили пять односторонних ударных беспилотников, представлявших явную угрозу в районе Ормузского пролива и вблизи него".

Ранее в CENTCOM сообщили, что американские военные в ночь на 28 мая сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника. При этом в CENTCOM подчеркнули, что действия военных были "чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня".

Кувейтские вооруженные силы 28 мая сообщили, что страна подверглась ракетному обстрелу и налету ударных беспилотников, которые были перехвачены. Источник атаки и цели на территории страны не указывались.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что нанес удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, при этом не указав ее месторасположения, сообщила иранская государственная телекомпания IRIB.

"После агрессии этим утром со стороны американских военных по объекту близ аэропорта Бендер-Аббаса с использованием авиационных снарядов, американская авиабаза, которая послужила источником этого, была атакована", - заявил КСИР.

Это уже второй инцидент с начала недели. 26 мая представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс сообщил, что Соединенные Штаты нанесли "удары в целях самообороны" по целям на юге Ирана, "чтобы защитить наши войска от угроз со стороны иранских сил".

По его словам, удары были нанесены в районе Бендер-Аббаса, где расположена главная военно-морская база Ирана. Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.