ВС Израиля впервые за три недели атаковали Бейрут

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля впервые за три недели атаковала Бейрут, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛа. Военные пообещали раскрыть подробности позднее.

По данным ливанских СМИ, под удар попал населенный пункт Эш-Шувайфат, находящийся к юго-востоку от столицы Ливана.

Позднее источник The Times of Israel в силах безопасности сообщил, что целью удара был Али аль-Хусни - командующий ракетным подразделением проиранской военизированной шиитской группировки "Дивизия Имама Хусейна". The Times of Israel отмечает, что это формирование действует в регионе наряду с ливанским движением "Хезболла". О судьбе аль-Хусни пока ничего не сообщается.

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
