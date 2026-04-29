Поиск

Президент Ливана потребовал от Израиля соблюдения перемирия для дальнейших переговоров

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Израиль должен выполнять условия режима прекращения огня для успешного продолжения переговоров с Ливаном, заявил ливанский президент Жозеф Аун. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

"Израиль должен обеспечить прекращение огня, прежде чем мы продолжим переговоры", - сказал он.

По его словам, израильские власти ошибаются, если думают, что смогут добиться безопасности путем уничтожения приграничных ливанских населенных пунктов: обезопасить границы сможет только присутствие ливанских военных на юге страны.

Аун отметил, что Бейрут прикладывает все возможные усилия для урегулирования ситуации, подчеркнув, что этого возможно добиться путем переговоров.

Он также заявил, что сейчас стороны ожидают от США, которые выступают посредником, назначения даты следующей встречи делегаций.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. При этом армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем, боевые действия вела "Хезболла", которая не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга. О продлении перемирия пока не сообщалось.

Хроника 28 февраля – 29 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

