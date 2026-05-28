В ЕК считают, что первый транш кредита ЕС Киеву в 90 млрд евро могут выплатить в июне

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что первый транш кредита Украине в 90 млрд евро на 2026-2027 годы может быть выплачен в июне.

Она поздравила украинское руководство "с оперативной работой по ратификации основных документов, касающихся кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро". "Эта кропотливая работа открывает путь к первым выплатам в июне", - написала глава ЕК в соцсети X.

Официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, комментируя на брифинге в Брюсселе ратификацию парламентом Украины меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения ЕС-Украина, подтвердил слова фон дер Ляйен о возможности выплаты первого транша украинского кредита в июне.

Вместе с тем он сообщил, что еще "остается некоторое число процедурных и технических шагов, которые должны быть выполнены", и после их выполнения можно будет "приблизиться к первой выплате".

По его словам, украинская сторона должна еще выполнить ряд процедур, а ЕК должна удостовериться, будут ли действительно реализованы условия, указанные в меморандуме о взаимопонимании.

"И тогда на основе этого мы сможем решить, давать или нет "зеленый свет" для первой выплаты", - добавил Уйвари, отметив, что речь идет о сумме около 9,1 млрд евро. 5,9 млрд евро будут предназначаться для нужд обороны (в данном случае - для закупки БПЛА), а еще 3,2 млрд выплачиваются по программе макрофинансовой помощи.