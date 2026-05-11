Поиск

В ЕК объяснили на что пойдут 6 из 9 млрд евро первого транша кредита ЕС Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ЕС в ближайшее время будет готов выплатить первый транш около 9 млрд евро по кредиту Евросоюза Украине в 90 млрд евро на 2026-2027 годы, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

"Будет выплачено около 9 млрд евро, самое позднее, в июне, то есть до конца второго квартала. Вот как это разделится: 5,9 млрд евро - на оборону, 3,2 млрд - на программу макрофинансовой помощи", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.

Уйвари добавил, что первая выплата, касающаяся оборонных нужд, пойдет на дроны, ведутся переговоры о закупках других вооружений в будущем.

По его словам, подготовка к реализации в целом этого займа для Украины успешно продвигается, остается сделать несколько шагов. "Прежде всего, по меморандуму о взаимопонимании, который лежит в основе программы макрофинансовой помощи, есть хороший прогресс, обсуждения должны очень скоро завершиться. Что касается фонда для Украины, продолжаются обсуждения с нашими украинскими коллегами. И последний элемент - кредитное соглашение, которое должно быть подписано до того, как будет произведена какая-либо выплата", - объяснил он.

Уйвари добавил, что целью является начать выплачивать средства по кредиту как можно скорее. "Но, как мы уже говорили, мы решительно настроены произвести первую выплату во втором квартале, и мы это сделаем", - сказал представитель ЕК.

Украина ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия Балаш Уйвари
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Грузии избрали нового патриарха

Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

 Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

США - Иран: как найти выход из тупика?

Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудят в мае возможность ведения переговоров с РФ

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд

 Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

Трамп посетит Китай 13-15 мая

 Трамп посетит Китай 13-15 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов