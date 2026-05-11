В ЕК объяснили на что пойдут 6 из 9 млрд евро первого транша кредита ЕС Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ЕС в ближайшее время будет готов выплатить первый транш около 9 млрд евро по кредиту Евросоюза Украине в 90 млрд евро на 2026-2027 годы, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

"Будет выплачено около 9 млрд евро, самое позднее, в июне, то есть до конца второго квартала. Вот как это разделится: 5,9 млрд евро - на оборону, 3,2 млрд - на программу макрофинансовой помощи", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.

Уйвари добавил, что первая выплата, касающаяся оборонных нужд, пойдет на дроны, ведутся переговоры о закупках других вооружений в будущем.

По его словам, подготовка к реализации в целом этого займа для Украины успешно продвигается, остается сделать несколько шагов. "Прежде всего, по меморандуму о взаимопонимании, который лежит в основе программы макрофинансовой помощи, есть хороший прогресс, обсуждения должны очень скоро завершиться. Что касается фонда для Украины, продолжаются обсуждения с нашими украинскими коллегами. И последний элемент - кредитное соглашение, которое должно быть подписано до того, как будет произведена какая-либо выплата", - объяснил он.

Уйвари добавил, что целью является начать выплачивать средства по кредиту как можно скорее. "Но, как мы уже говорили, мы решительно настроены произвести первую выплату во втором квартале, и мы это сделаем", - сказал представитель ЕК.