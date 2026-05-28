США предостерегли от участия в механизме сбора денег за пересечение Ормуза

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американская сторона будет вводить ограничительные меры против тех, кто будет иметь отношение к продвигаемому Ираном механизму взимания сборов за движение судов через Ормузский пролив, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент.

"Минфин США будет агрессивно действовать в отношении любых участников, вовлеченных напрямую или косвенно в сбор средств за движение через пролив", - написал Бессент в соцсети Х. Также он предупредил о готовности вводить меры против сторон, которые будут согласны платить за пересечение Ормуза.

Министр указал, что эту позицию Вашингтона должен понимать, в частности, Оман. Эта страна, как сообщалось, работает с Ираном над механизмом, которые бы предусматривал платный транзит судов через Ормузский пролив.

Бессент призвал все страны решительно противостоять "попыткам Ирана нарушить свободу судоходства".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив, поскольку это нейтральные воды.

"Это нейтральные воды. Никто не будет контролировать его. Мы будем следить за проливом", - сказал глава Белого дома.

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
