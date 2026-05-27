В Тегеране заявили, что порядок прохода через Ормузский пролив больше не будет прежним

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Иран и Оман ведут переговоры об определении нового механизма прохода через Ормузский пролив, он больше не будет прежним, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

"Что конкретно касается Ормузского пролива, несомненно условия прохода через Ормузский пролив и порядок прохода через него не будет как прежде, появится совершено другой порядок", - сказал Багери журналистам на проходящем в России Международном форуме по безопасности.

"Относительно данного момента Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, ведут переговоры для определения нового механизма прохождения через Ормузский пролив", - заявил он.