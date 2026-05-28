ЕС ввел санкции против израильских поселенцев-экстремистов и их организаций

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в четверг дополнительные ограничительные меры в отношении израильских поселенцев-экстремистов и поддерживающих их организаций за "серьезные и систематические нарушения прав человека в отношении палестинцев".

Согласно опубликованному советом коммюнике, в рамках глобального режима санкций ЕС в области прав человека ограничительные меры введены за насильственные действия на Западном берегу реки Иордан, включая нарушения прав собственности, права на частную и семейную жизнь, на свободу вероисповедания и права на образование.

Санкционный список включает в себя израильское крайне правое поселенческое движение "Нахала", НПО "Регавим", НПО "Хашомер Йош". Кроме того, совет внёс в список кооперативное объединение "Амана" радикального религиозно-политического движения "Гуш Эмуним".

В отношении включенных в список лиц и организаций применяется замораживание активов и запрет на предоставление им средств или экономических ресурсов, как напрямую, так и косвенно. Что касается подсанкционных физических лиц, для них действует запрет на поездки в страны ЕС.

ЕС Израиль
Переговорщики США и Ирана согласовали меморандум по конфликту, но Трамп пока не одобрил

