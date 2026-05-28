США запретили полеты дронов над объектами Чемпионата мира по футболу во время матчей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации США (FAA) приняло решение сделать бесполетной зоной небо над стадионами и другими объектами, связанными с Чемпионатом мира по футболу, во время матчей, говорится в сообщении ведомства.

"Во время матчей все полеты воздушных средств, в том числе дронов, будут запрещены в радиусе 3 морских миль и на высоте до 3 тыс. футов (около 1 км - ИФ) вокруг перечисленных ниже стадионов", - указано в сообщении FAA, опубликованном в четверг.

В списке перечислены стадионы, в том числе в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Атланте.

Отмечается, что подобные меры принимаются, чтобы "обеспечить защиту участников и зрителей".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США.