ЕС ввел санкции против десяти членов политбюро ХАМАС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС добавил в свой санкционный список 10 человек - членов политбюро ХАМАС.

"Совет принял решение расширить сферу действия ограничительных мер ЕС в отношении ХАМАС и Палестинского исламского джихада, включив в них также членов политбюро ХАМАС, которые пропагандируют, защищают и оправдывают насильственные действия", - говорится в опубликованном коммюнике совета.

В публикации поясняется, что члены политбюро "играют значительную роль в процессе принятия решений и оказывают существенное влияние на действия военного крыла ХАМАС, включая его насильственные действия".

"Этим решением совет включает в список десять человек - членов политбюро ХАМАС. (...) С учетом сегодняшнего решения, ограничительные меры в рамках этой системы теперь распространяются на 21 физическое лицо и три организации", - сообщил Совет ЕС.

К лицам, включенным в список, применяются следующие ограничения: запрет на поездки в ЕС и замораживание активов, запрет на предоставление им средств или экономических ресурсов как напрямую, так и косвенно.