Лицензия для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа продлена до 27 июня

Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 27 июня истекающую 30 мая лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании.

При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Как сообщалось, 22 октября 2025 года OFAC внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ. После введения санкционных ограничений "ЛУКОЙЛ" объявил о намерении продать зарубежные активы. Так, НК получила и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия были сторонами согласованы. Однако ее осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который не одобрил сделку. В конце января 2026 года "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор ожидает одобрения со стороны OFAC.

Транзакции с АЗС НК за пределами России и с болгарскими активами компании были одобрены до 29 октября 2026 года. Ограничения не затронули нефтесервисные и другие услуги, связанные с КТК и проектами "Тенгизшевройл" и Карачаганак.

НК на момент введения санкций участвовала в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта "Западная Курна-2" в 2024 году оценивалась в 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% к предыдущему году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т.

"ЛУКОЙЛ" по итогам 2025 года полностью списал инвестицию в LIG и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.

