Казахстан рассчитывает на возобновление транзита нефти по "Дружбе"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстан рассчитывает на возобновление транзита нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", такая возможность не исключается, заявил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов

"Такая надежда есть, но все зависит от российской стороны, как быстро они восстановят свои технические возможности по перекачке нефти, и я не исключаю эту возможность", - сказал Аккенженов журналистам в пятницу в Астане.

"Мы, как казахстанская сторона, не контролируем эту работу (...) Нас оповещают о наличии либо неимении технической возможности", - добавил он.

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что возможности поставок нефти морским транспортом в настоящее время не обсуждаются.

Накануне Аккенженов сообщил "Интерфаксу", что Казахстан получил уведомление РФ о неимении технической возможности для возобновления транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Ранее сообщалось, что Россия с 1 мая прекратила транзит казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в Германию по техническими причинам.

Советник министра, официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева уточняла, что республика в связи с приостановкой транспортировки по "Дружбе" в мае перераспределит 260 тыс. тонн нефти на альтернативные маршруты - в направлении порта Усть-Луга (Балтийское море) и в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Она подчеркивала, что действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки.

Казахстан с 2023 года осуществлял поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава". В I квартале 2026 года Казахстан удвоил экспорт в страну, до 730 тыс. тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведта) составил 2,1 млн тонн. В текущем году планировалось отгрузить порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".



