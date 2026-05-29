В Армении на парламентских выборах смогут проголосовать более 2,5 млн человек

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В регистр избирателей Армении в преддверии парламентских выборов 7 июня включены 2 485 232 человека, сообщает Служба миграции и гражданства республики.

На внеочередных парламентских выборов 2021 года в Армении было зарегистрировано 2 595 512 избирателей, в голосовании тогда приняли участие 1 281 997 человек.

Очередные парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня 2026 года. Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра.