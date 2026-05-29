Президент Гватемалы не давал США разрешения на операции против наркокартелей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Гватемалы Бернардо Аревало заявил, что информация о новом соглашении с США о проведении совместных операций против наркокартелей в Гватемале не соответствует действительности, передает АР.

"Нет соглашения, - сказал он. - Единственный орган власти, дающий добро на военные операции на территории Гватемалы, это парламент. Гватемальское правительство не запрашивает такого сотрудничества, и планов на такое нет".

По его словам, между Гватемалой и США и так действуют договоренности о сотрудничестве: Гватемала перехватывает контрабанду на море, а США помогают с обучением, поставками оборудования.

Правительство Гватемалы опубликовало документы, согласно которым министр обороны Генри Саэнс Рамос и шеф Пентагона Пит Хегсет обсуждают совместные операции по уже существующим соглашениям. В Пентагоне отказались раскрыть детали.

Накануне The New York Times сообщила, что Гватемала дала согласие Вашингтону на совместные операции с США на гватемальской территории против наркотрафика. Два источника сообщили изданию, что одной из следующих стран, на которую Пентагон намерен оказать давление с целью добиться согласия на совместные военные действия, будет Гондурас.

Ранее в 2026 году на похожие договоренности согласился Эквадор.

По словам источников издания, администрация США намерена заключить соглашения с Гватемалой и Гондурасом для того, чтобы вынудить Мексику также согласиться на совместные операции против картелей. Более широкая стратегия Белого дома заключается в том, чтобы нормализовать американское военное присутствие по всей Латинской Америке и получить рычаг давления на Мексику.

Гватемала Гондурас Пентагон США Мексика Бернардо Аревало
