Мексика опровергла сообщения об операциях ЦРУ против картелей на территории страны

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч опроверг сообщения, что сотрудники ЦРУ в 2025 году непосредственно участвовали в операциях по ликвидации членов наркокартелей на мексиканской территории.

"Правительство Мексики решительно отвергает любую версию, которая пытается нормализовать, оправдать или намекнуть на проведение летальных, тайных или односторонних операций иностранных агентств на территории страны", - написал он в соцсети X.

По его словам, Мексика ведет сотрудничество с США в борьбе с наркоторговлей, и таковое взаимодействие позволило добиться весомых результатов, в том числе при изъятии наркотиков и материалов для их производства, оружия, при задержании подозреваемых в незаконной деятельности и при рейдах на нарколаборатории. Однако, подчеркнул министр, сотрудничество с Вашингтоном строится на принципах равноправия, уважения суверенитета, совместной ответственности.

В ЦРУ тоже опровергли информацию о действиях агентства, о которых ранее сообщал телеканал CNN. "Это недостоверные и неприличные сообщения являются ничем иным как PR-кампанией в интересах наркокартелей, и она ставят под угрозу жизни американцев", - написала представитель ЦРУ Лиз Лайонс в соцсети X.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее приветствовала сотрудничество с США в борьбе с наркотрафиком, но подчеркивала, что правительство не потерпит действий американских оперативников и подразделений на территории страны. Президент США Дональд Трамп, однако, настаивал на более весомой роли американских военных в противостоянии картелям и даже грозил предпринять односторонние шаги, если Мексика, по его мнению, не приложит достаточно усилий против наркоторговцев.

Мексика США ЦРУ
