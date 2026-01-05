Поиск

Мадуро доставлен в американский суд для первого слушания по делу о наркоторговле

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена под усиленной охраной доставлены из СИЗО в федеральный суд Манхэттена, сообщило агентство The Associated Press.

Кортеж, перевозивший их, выехал из федерального следственного изолятора (MDC) в Бруклине около 7:15 утра по местному времени (в 15:45 по Москве) и направился к расположенному неподалеку спортивному полю, где ожидал вертолет. После короткого полета он приземлился на вертолетной площадке на Манхэттене, где Мадуро посадили в бронированный автомобиль и повезли в суд.

В миреМадуро содержится в СИЗО в Нью-Йорке в общей камереЧитать подробнее

В 12:00 по местному времени Мадуро с женой должны предстать перед окружным судьей Элвином К. Хеллерштейном для краткого, но обязательного судебного заседания. Оно, как ожидается, будет носить процедурный характер, сообщила вещательная корпорация ВВС.

Мадуро предъявляются обвинения в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, ему ставится в вину сотрудничество с наркокартелями для содействия переправке тысяч тонн кокаина в США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что адвокаты Мадуро оспорят законность его ареста, утверждая, что он обладает иммунитетом от судебного преследования как суверенный глава государства.

Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции.

В субботу днем по местному времени самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт Национальной гвардии в штате Нью-Йорк. Оттуда они были под конвоем доставлены на Манхэттен в управление по борьбе с наркотиками (DEA), а затем в федеральный следственный изолятор в Бруклине.

Хроника 03 – 05 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Николас Мадуро Венесуэла США Нью-Йорк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мадуро доставлен в американский суд для первого слушания по делу о наркоторговле

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мадуро содержится в СИЗО в Нью-Йорке в общей камере

ЕС будет выступать в защиту целостности Дании в связи с заявлениями Трампа о Гренландии

Швейцария заморозила активы Мадуро

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море

Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

 Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 января

Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

 Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 76 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8065 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });