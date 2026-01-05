Мадуро доставлен в американский суд для первого слушания по делу о наркоторговле

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена под усиленной охраной доставлены из СИЗО в федеральный суд Манхэттена, сообщило агентство The Associated Press.

Кортеж, перевозивший их, выехал из федерального следственного изолятора (MDC) в Бруклине около 7:15 утра по местному времени (в 15:45 по Москве) и направился к расположенному неподалеку спортивному полю, где ожидал вертолет. После короткого полета он приземлился на вертолетной площадке на Манхэттене, где Мадуро посадили в бронированный автомобиль и повезли в суд.

В 12:00 по местному времени Мадуро с женой должны предстать перед окружным судьей Элвином К. Хеллерштейном для краткого, но обязательного судебного заседания. Оно, как ожидается, будет носить процедурный характер, сообщила вещательная корпорация ВВС.

Мадуро предъявляются обвинения в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, ему ставится в вину сотрудничество с наркокартелями для содействия переправке тысяч тонн кокаина в США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что адвокаты Мадуро оспорят законность его ареста, утверждая, что он обладает иммунитетом от судебного преследования как суверенный глава государства.

Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции.

В субботу днем по местному времени самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт Национальной гвардии в штате Нью-Йорк. Оттуда они были под конвоем доставлены на Манхэттен в управление по борьбе с наркотиками (DEA), а затем в федеральный следственный изолятор в Бруклине.