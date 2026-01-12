Президент Мексики обсудила с Трампом вопросы безопасности и борьбу с наркоторговлей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в понедельник заявила, что безопасность, противодействие наркотрафику и торговля стали темами ее телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"У нас состоялся очень хороший разговор с президентом США Трампом. Мы обсудили ряд тем, в том числе обеспечение безопасности без нарушения суверенитета, борьбу против наркоторговли. Также мы коснулись тем торговли и инвестиций", - написала она в соцсети X.

По словам Шейнбаум, "сотрудничество и взаимное уважение всегда дают хорошие результаты".

Ранее в январе Трамп сообщил о планах вскоре начать действия против наркокартелей на суше. Когда и где именно ожидать этих ударов, президент не уточнил. "Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - добавил он.

В свою очередь, Шейнбаум после операции США в Венесуэле сказала журналистам: "Мы категорически отвергаем вмешательство во внутренние дела других стран".