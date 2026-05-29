Гендиректор ВОЗ выступил против закрытия границ из-за вспышки лихорадки Эбола

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что запреты на въезд в другие страны людям, посетившим Демократическую республику Конго, несильно повлияют на сдерживание вспышки лихорадки Эбола, передает EFE.

"ВОЗ рекомендует не запрещать поездки, поскольку такие меры помогут несильно. Они могут замедлить распространение болезни на несколько дней, не более", - сказал он и добавил, что целесообразнее было бы сосредоточиться на устранении первопричины и оказании необходимой поддержки.

Сейчас ограничения на въезд путешественников из ДРК, Уганды и Южного Судана ввели Багамские острова, Бахрейн, Иордания, Канада, Мексика Руанда, США и Уганда.

Ранее ВОЗ повысила уровень риска вспышки лихорадки Эбола в ДРК с "высокого" до "очень высокого". Риск остается "высоким" на региональном уровне в странах Африки к югу от Сахары, но "низким" в глобальном масштабе.