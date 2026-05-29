Поиск

Гендиректор ВОЗ выступил против закрытия границ из-за вспышки лихорадки Эбола

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что запреты на въезд в другие страны людям, посетившим Демократическую республику Конго, несильно повлияют на сдерживание вспышки лихорадки Эбола, передает EFE.

"ВОЗ рекомендует не запрещать поездки, поскольку такие меры помогут несильно. Они могут замедлить распространение болезни на несколько дней, не более", - сказал он и добавил, что целесообразнее было бы сосредоточиться на устранении первопричины и оказании необходимой поддержки.

Сейчас ограничения на въезд путешественников из ДРК, Уганды и Южного Судана ввели Багамские острова, Бахрейн, Иордания, Канада, Мексика Руанда, США и Уганда.

Ранее ВОЗ повысила уровень риска вспышки лихорадки Эбола в ДРК с "высокого" до "очень высокого". Риск остается "высоким" на региональном уровне в странах Африки к югу от Сахары, но "низким" в глобальном масштабе.

ВОЗ ДРК Тедрос Адханом Гебрейесус Эбола США Южный Судан Уганда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД Румынии вызвали российского посла

 В МИД Румынии вызвали российского посла

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

 Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

 Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

 Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

 Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

Трамп заявил, что США могут возобновить атаки на Иран

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 27 июня

 Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 27 июня

Бессент заявил, что Трамп не пойдет на невыгодное соглашение с Ираном

Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене

 Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9634 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов