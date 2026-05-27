ВОЗ призвала к перемирию на востоке ДР Конго для более эффективной борьбы с Эболой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду обратился к враждующим группировкам на востоке Демократической республики Конго (ДРК) с призывом немедленно объявить прекращение огня для того, чтобы дать возможность медикам более эффективно бороться со вспышкой вируса Эбола.

"Темпы распространения Эболы в провинции Итури на востоке ДРК опережают меры противодействия из-за катастрофического сочетания заболевания и конфликта. Мы призываем все враждующие стороны согласиться на немедленное прекращение огня для того, чтобы можно было сдержать распространение Эболы. Это обеспечит безопасный и постоянный доступ группам медиков", - написал он в соцсети Х.

"Продолжающиеся столкновения приводят к массовому перемещению населения, вынуждая людей, контактировавших с зараженными, селиться в переполненных лагерях. Те, кто работают на передовой, рискуют всем, а нападения на медицинские учреждения делают отслеживание случаев заболевания и контактов практически невозможным", - отметил гендиректор ВОЗ.

"Мы не можем укреплять доверие в обществе или изолировать больных, пока падают бомбы. Мы призываем отдать приоритет выживанию людей", - подчеркнул он.

На востоке ДРК действуют ополченцы из "Движения 23 марта", защищающего интересы этнического меньшинства тутси. Периодически они вступают в конфликты с правительственными войсками ДРК. Там же действует и исламистская группировка "Альянс демократических сил".