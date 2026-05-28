Госдепартамент сообщил о выделении $80 млн на помощь в борьбе с Эболой

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил в четверг о выделении $80 млн на помощь в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде.

"Госдеп утвердил планы выделить дополнительную помощь в размере $80 млн ключевым партнерам в регионе, чтобы усилить меры по борьбе против вспышки Эболы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Эти деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, средств диагностики, а также - на работу врачей.

Таким образом, меньше чем за две недели Госдеп мобилизовал $112 млн на помощь в борьбе с распространением Эболы.

Кроме того, по данным неназванных официальных лиц США, Вашингтон откроет в пятницу в Кении центр карантина на 50 коек для американских граждан, которые хотят вернуться в США из ДРК. В этот центр планируют помещать и американцев, зараженных Эболой.

Ожидается, что в четверг в ДРК прибудет глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По последним данным ВОЗ, число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДРК достигло 1077, при этом 121 случай заражения подтвержден лабораторно. В стране зарегистрировано 246 летальных исходов, предположительно от Эболы. В Уганде зафиксировано семь случаев заражения Эболой, все они подтверждены лабораторно. Один человек скончался.