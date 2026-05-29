Первый случай выздоровления от лихорадки Эбола зафиксирован в ДР Конго

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Первый случай выздоровления пациента с лихорадкой Эбола зафиксирован в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"ДРК сообщила, что 27 мая пациент выздоровел и был выписан из больницы", - сказала журналистам специалист по вирусным геморрагическим лихорадкам ВОЗ Анаис Леганд.

По словам Леганд, это был первый случай среди пациентов, у которых было подтверждено заражение вирусом Эбола. Она подчеркнула, что, по всей вероятности, были и другие случаи выздоровления среди людей, чьи результаты анализов еще не получили лабораторного подтверждения.

"Это первый человек, выписанный из центра медицинской помощи после двух отрицательных тестов", - отметила она.

Леганд сообщила, что на сегодняшний день ВОЗ зарегистрировала в ДРК 17 подтвержденных и 223 предполагаемых смерти от Эболы с момента объявления вспышки 15 мая. Всего зафиксировано 125 подтвержденных случаев и более 900 предполагаемых.

"Мы ожидаем, что выздоровеет больше людей", - сказала она.

Вакцины для специфического лечения против штамма Эболы Бундибугио, который вызвал нынешнюю вспышку, не существует. Летальность этого штамма может достигать 50%.