Министр обороны Австралии заявил, что работа морских коммуникационных кабелей под угрозой

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Австралийский министр обороны Ричард Марлз заявил, что сети коммуникационных кабелей, идущих через моря и океаны, являются очень уязвимыми объектами важнейшей инфраструктуры, и угрозы в отношении них сильно возросли.

"Мы стали свидетелями атак против ключевой подводной инфраструктуры, с исторической точки зрения небывалых по масштабам и регулярности", - приводит Bloomberg слова министра с выступления на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Он отметил, что в Австралию поступает Интернет через 15 кабелей, а в некоторые государства Тихого океана - всего через один; выход такого кабеля из строя потребует десятков миллионов долларов на ремонт, вызовет серьезные экономические потери и долговременные сбои в связи. Марлз пояснил, что страны лишь постепенно начинают понимать истинную важность данных объектов.

Говоря о ситуации в Азии, он упомянул такие вызовы, как усиленная милитаризация, строительство искусственных островов, все более рискованные операции ВМС и береговой охраны. Также министр упомянул угрозы в узловых точках, таких как Ормузский пролив, от которых страдает мировая экономика.

"Эти участки с ограниченной пропускной способностью, от которых зависит процветание нашего региона, оказались под столь серьезным давлением, что с подобным никогда не приходилось иметь дело в новейшую историю", - резюмировал Марлз.