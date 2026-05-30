Поиск

Министр обороны Австралии заявил, что работа морских коммуникационных кабелей под угрозой

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Австралийский министр обороны Ричард Марлз заявил, что сети коммуникационных кабелей, идущих через моря и океаны, являются очень уязвимыми объектами важнейшей инфраструктуры, и угрозы в отношении них сильно возросли.

"Мы стали свидетелями атак против ключевой подводной инфраструктуры, с исторической точки зрения небывалых по масштабам и регулярности", - приводит Bloomberg слова министра с выступления на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Он отметил, что в Австралию поступает Интернет через 15 кабелей, а в некоторые государства Тихого океана - всего через один; выход такого кабеля из строя потребует десятков миллионов долларов на ремонт, вызовет серьезные экономические потери и долговременные сбои в связи. Марлз пояснил, что страны лишь постепенно начинают понимать истинную важность данных объектов.

Говоря о ситуации в Азии, он упомянул такие вызовы, как усиленная милитаризация, строительство искусственных островов, все более рискованные операции ВМС и береговой охраны. Также министр упомянул угрозы в узловых точках, таких как Ормузский пролив, от которых страдает мировая экономика.

"Эти участки с ограниченной пропускной способностью, от которых зависит процветание нашего региона, оказались под столь серьезным давлением, что с подобным никогда не приходилось иметь дело в новейшую историю", - резюмировал Марлз.

Сингапур Австралия Ричард Марлз Ормузский пролив Азия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Катар отказался разморозить по требованию Ирана $12 млрд активов

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Что случилось этой ночью: суббота, 30 мая

Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

 Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

Ракета Atlas 5 вывела на орбиту новую группу спутников компании Amazon

Трамп на встрече с командой не принял решения о дальнейших действиях в отношении Ирана

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

 Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану

 Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2392 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9646 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов