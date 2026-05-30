Эстония устанавливает противодроновые системы на границе с РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На юго-востоке Эстонии между стыками границ с Латвией и Россией на трех участках сухопутной границы установлены первые стационарные системы обнаружения и мониторинга для борьбы с дронами.

На остальной части сухопутной границы их установят в течение текущего года, сообщило в субботу министерство внутренних дел.

"Первые устройства установлены и работают. Это, конечно, только начало: мы движемся к созданию сети противодействия дронам, которая покроет всю Эстонию, но этот шаг показывает, что подготовительная работа принесла свои плоды. Наша восточная граница хорошо охраняется, а усиление возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы", - приводятся слова главы ведомства Игоря Таро.

Строительство восточной границы и усиление возможностей по мониторингу с помощью дронов осуществляются при софинансировании Европейского союза, отмечает МВД.

Эстония Латвия Россия
