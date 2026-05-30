В Минобороны Малайзии заявили, что страна не собирается спешно наращивать оборонные расходы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин в субботу заявил, что Куала-Лумпур не намерен спешить с увеличением военных трат, хотя США и призывают партнеров в Азии все сильнее полагаться на собственные силы в вопросах обороны.

"Это не означает, что мы незамедлительно сделаем это, потому что так сказали США", - цитирует Bloomberg министра с международного форума по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Агентство напоминает, что ранее шеф Пентагона Пит Хегсет призывал азиатских союзников США нарастить оборонный бюджет до 3,5% от ВВП в связи с ускоренным военным строительством Китая.

Однако глава Минобороны Малайзии, встречавшийся с Хегсетом накануне, отметил, что шеф Пентагона заверил его в сохраняющихся обязательствах Вашингтона перед регионом. Кроме того, стороны обсудили отказ Норвегии от выдачи разрешения на экспорт ракет: в Осло решили продавать их только союзникам по НАТО. Хегсет предложил американские ракеты в качестве альтернативы.

Bloomberg напоминает, что Малайзия полагается на асимметричные средства ведения боевых действий, уделяет приоритет массовым и дешевым видам оружия вроде дронов и реактивных снарядов. Страна приобретает технологии у Турции, Южной Кореи и Австралии, готова к закупкам у России и Китая.

Мохамед Халед упомянул проблему блокады Ормузского пролива и заверил, что ничего подобного не произойдет с Малаккским проливом, свободный проход через который обеспечивают Малайзия, Индонезия, Сингапур и Таиланд.

"Мы можем заверить, что Малаккский пролив останется морским путем, обеспечивающим беспрепятственное судоходство", - сказал министр.