В Пекине предостерегли ЕС от введения торговых ограничений против Китая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Китайские власти не оставят без ответа возможные ограничения ЕС в сфере торговли с Китаем, сообщает в субботу Global Times со ссылкой на заявление представителя министерства коммерции КНР.

"Если ЕС в одностороннем порядке пойдет на новые меры в торговле и применит дискриминационные ограничения, Китай прибегнет к решительным контрмерам для защиты своих интересов", - приводит издание слова представителя ведомства.

Он отметил, что каналы связи между КНР и ЕС остаются надежными. Также он выразил надежду, что ЕС будет соблюдать правила ВТО, выступит против односторонних шагов и протекционизма, и что Китай и Евросоюз будут работать в одном направлении на благо обеих сторон, будут решать разногласия путем диалога.

В свою очередь агентство Bloomberg напоминает, что накануне Еврокомиссия (ЕК) обсуждала политику ЕС в отношении КНР. В частности, что делать с растущей экономической конкуренцией со стороны Китая, с притоком китайских товаров в ущерб европейской промышленности.

