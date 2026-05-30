Индия и Вьетнам достигли соглашения о поставках Ханою крылатых ракет "БраМос"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Дели и Ханой договорились о поставках Вьетнаму крылатых ракет "БраМос", заявил в субботу государственный секретарь министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх.

"Что касается Вьетнама, насколько мне известно, договоренности подписаны, но о них официально не объявляли. Но уже подписали", - приводит Bloomberg его слова.

В ходе международного форума по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре Сингх подтвердил, что Индия договорились о поставках этих ракет и с Индонезией.

PJ-10 "БраМос" - сверхзвуковая противокорабельная ракета совместной разработки России и Индии, дальность стрельбы не менее 380 км. Ее можно запускать с подводных лодок, кораблей, береговых установок, самолетов.



