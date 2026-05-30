Военные США нанесли удар по торговому судну, пытавшемуся войти в иранский порт

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли удар по коммерческому судну, которое пыталось прорвать американскую блокаду иранских портов и не останавливалось на требования военных, сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

В результате удара, нанесенного американским самолетом, судно было выведено из строя и обездвижено, указал источник.

"Балкер Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил, пытаясь войти в иранский порт. Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе и остается там в дрейфе", - сказал он, добавив, что американские силы на его борт пока не поднимались.

Это уже шестое судно, которое с начала блокады американские военные перехватывают с применение силы, отмечает агентство.

По данным CENTCOM, за время морской блокады ВМС США перенаправили уже 115 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них.

США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

Хегсет утверждает, что США контролируют ситуацию в Ормузском проливе

Хегсет призвал союзников в Азии увеличить расходы на оборону для сдерживания КНР

В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются

WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив

Катар отказался разморозить по требованию Ирана $12 млрд активов

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Что случилось этой ночью: суббота, 30 мая

Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

Ракета Atlas 5 вывела на орбиту новую группу спутников компании Amazon
