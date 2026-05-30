Китайская ракета вывела на орбиту аппарат для тестирования спутникового интернета

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" (Long March 2D) в субботу по московскому времени вывела на орбиту аппарат для испытания технологии спутникового интернета, сообщил телеканал CCTV.

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в воскресенье в 02:07 по пекинскому времени (в 21:07 по Москве). Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Он будет использоваться для тестирования и проверки технологий, в том числе прямого широкополосного соединения спутника с мобильными устройствами и интеграции наземных и спутниковых сетей.

Двухступенчатая ракета-носитель легкого класса "Чанчжэн-2D" спроектирована и создана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT). Она способна выводить до 3,5 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 1,3 тонны - на солнечно-синхронную орбиту.