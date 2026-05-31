В Париже начались беспорядки после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Футбольные болельщики устроили погромы в Париже после победы клуба "Пари Сен-Жермен" над лондонским "Арсеналом" в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, в результате беспорядков задержаны по меньшей мере 140 человек, есть пострадавшие, сообщают в ночь на воскресенье французские СМИ.

Одни из первых задержаний произошли на Елисейских полях. Близ главной улицы Парижа, где собрались до 20 тыс. человек, разгромили автобусную остановку. Там же случились столкновения между футбольными фанатами и полицией, в сотрудников правоохранительных органов летели камни и бутылки.

Задержания также произошли возле домашнего стадиона "Пари Сен-Жермен", где была организована трансляция проходившего в Будапеште матча, полиция применила слезоточивый газ.

Сообщалось об обстрелах полицейских фейерверками в 16-м округе Парижа, там произошло несколько поджогов. Нанесен ущерб булочной и ресторану. Группы людей в балаклавах и с железными прутами были замечены в 18-м округе.

Фанаты попытались атаковать полицейский комиссариат 8-го округа, но были вытеснены стражами порядка. В районе Порт-де-Сен-Клу полиции также пришлось разгонять многотысячную толпу.

С обеих сторон имеются раненые.

К полуночи в Париже и его пригородах, по данным газеты Le Figaro, задержаны около 140 человек, 45 из них взяты под стражу. Выписаны десятки штрафов. Столкновения фанатов с полицией продолжаются, также сообщается о беспорядках в нескольких менее крупных городах Франции.

В субботу французский министр внутренних дел Лоран Нуньес лично проверил меры безопасности, развернутые префектурой полиции на Елисейских полях. Ранее он разослал всем префектам телеграмму, в которой призвал правоохранителей к "предельной твердости в связи с возможными беспорядками после финала Лиги чемпионов".

В подавлении беспорядков во Франции задействованы 22 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 8 тыс. в Париже и его пригородах.

"Пари Сен-Жермен" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти, в основное и дополнительное время игра завершилась со счетом 1:1. Столичную команду поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Новая звезда сияет над Парижем!", - написал он в соцсети X.