Трамп заявил, что США приближаются к выгодному соглашению с Ираном

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях.

"Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим", - сказал он в интервью Fox News.

При этом президент США вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку.

"Я никуда не тороплюсь. В какой-то степени мне хотелось бы торопиться, так как представляю, как сильно снизятся цены на бензин (после заключения сделки - ИФ). Однако когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение", - добавил Трамп.