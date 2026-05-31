Поиск

США ожидают реакции Тегерана на обновленные условия ядерной сделки

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американские переговорщики ожидают реакции Тегерана на новые предложения по урегулированию конфликта, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Мы готовы подождать, чтобы в итоге президент США получил ту сделку, которой добивается. Может быть, мы прождем неделю, может меньше или больше", - привел Равид в соцсети X слова собеседника.

Он пояснил, что в пятницу на совещании в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сформулировал новые идеи по соглашению. Согласно данным Axios, Трамп выдвинул более жесткие требования, в частности, по судьбе иранского обогащенного урана.

При этом источник выразил мнение, что в итоге сторонам все же удастся заключить соглашение.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США ужесточил переговорную позицию по Ирану.

Хроника 28 февраля – 31 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп выдвинул более жесткие условия сделки с Тегераном

 Трамп выдвинул более жесткие условия сделки с Тегераном

США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

 США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

Хегсет утверждает, что США контролируют ситуацию в Ормузском проливе

Хегсет призвал союзников в Азии увеличить расходы на оборону для сдерживания КНР

В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются

WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив

 WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив

Катар отказался разморозить по требованию Ирана $12 млрд активов

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Что случилось этой ночью: суббота, 30 мая

Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

 Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9652 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов