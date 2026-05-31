США ожидают реакции Тегерана на обновленные условия ядерной сделки

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американские переговорщики ожидают реакции Тегерана на новые предложения по урегулированию конфликта, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Мы готовы подождать, чтобы в итоге президент США получил ту сделку, которой добивается. Может быть, мы прождем неделю, может меньше или больше", - привел Равид в соцсети X слова собеседника.

Он пояснил, что в пятницу на совещании в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сформулировал новые идеи по соглашению. Согласно данным Axios, Трамп выдвинул более жесткие требования, в частности, по судьбе иранского обогащенного урана.

При этом источник выразил мнение, что в итоге сторонам все же удастся заключить соглашение.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США ужесточил переговорную позицию по Ирану.