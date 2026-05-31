Министр обороны Японии отверг обвинения в милитаризме

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что обвинения в милитаризации его страны не соответствуют действительности, сообщает в воскресенье The Guardian.

"Ничто не может быть дальше от истины", - сказал министр на ежегодном форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, комментируя обвинения Китая в том, что Япония проводит политику "нового милитаризма". По словам Коидзуми, именно Китай расширяет свои военные возможности "без достаточной прозрачности", а его военная активность является "предметом серьезной обеспокоенности для Японии".

"Подумайте сами. Есть страна, у которой огромный арсенал ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. У Японии нет ни того, ни другого. И все же Японию называют "новым милитаристом". Разве это не странно?" - сказал он.

По его словам, Токио будет "последовательно наращивать свои оборонные возможности и постоянно их обновлять с высокой степенью прозрачности", в том числе в сферах искусственного интеллекта, беспилотных систем, киберобороны и космической обороны.

"Прошлое Японии как миролюбивой нации ценилось регионом и международным сообществом. Этот факт не будет поколеблен ложными утверждениями, потому что это факт", - подчеркнул Коидзуми.