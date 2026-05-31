Поиск

Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб и несколько пострадали в результате столкновения автобуса и двух легковушек в Московской области утром в воскресенье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"По предварительной информации, водитель Toyota пытался обогнать Ford по обочине, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате аварии автобус опрокинулся, пострадали пять человек, один из которых погиб", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

По данным министерства, ДТП с участием автобуса маршрута №24 "Ногинск - Ботово" и двух легковых автомобилей произошло 31 мая около 09:21 на автодороге А-107 между Ногинском и Ямкино.

Подмосковье Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

КСИР за сутки пропустил через Ормузский пролив 28 судов

 КСИР за сутки пропустил через Ормузский пролив 28 судов

Армия Израиля установила флаг над крепостью Бофор на юге Ливана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 мая

Трамп выдвинул более жесткие условия сделки с Тегераном

 Трамп выдвинул более жесткие условия сделки с Тегераном

США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

 США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

Хегсет утверждает, что США контролируют ситуацию в Ормузском проливе

Хегсет призвал союзников в Азии увеличить расходы на оборону для сдерживания КНР

В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются

WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив

 WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2402 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов