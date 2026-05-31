Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб и несколько пострадали в результате столкновения автобуса и двух легковушек в Московской области утром в воскресенье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"По предварительной информации, водитель Toyota пытался обогнать Ford по обочине, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате аварии автобус опрокинулся, пострадали пять человек, один из которых погиб", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

По данным министерства, ДТП с участием автобуса маршрута №24 "Ногинск - Ботово" и двух легковых автомобилей произошло 31 мая около 09:21 на автодороге А-107 между Ногинском и Ямкино.