КСИР сообщил о сбитом американском дроне MQ-1 Predator вблизи побережья Ирана

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что сбили ударный американский беспилотник MQ-1 Predator, передало агентство Tasnim.

Согласно заявлению пресс-службы КСИР, инцидент произошел утром в воскресенье, когда MQ-1, принадлежащий США, вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана. Дрон был сразу обнаружен и уничтожен зенитными ракетными комплексами КСИР.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) пока не комментировало эту информацию.