Трамп назначил спецпосланника по Сирии и Ираку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил нового спецпосланника по Сирии и Ираку, им станет действующий посол США в Турции Том Баррак.

"Рад сообщить, что посол США в Турции Том Баррак, который проделал выдающуюся работу, будет назначен специальным президентским посланником по Сирии, а также специальным президентским посланником по Ираку, поскольку мы развиваем наше стратегическое сотрудничество с правительствами Сирии и Ирака, а наши отношения с ними продолжают укрепляться", - написал он в воскресенье в соцсети TruthSocial.

При этом Трамп отметил, что Баррак останется послом в Турции, а в новом качестве будет действовать при полной поддержке госдепартамента США.

США Дональд Трамп Ирак Сирия Том Баррак
