План по добыче нефти ОПЕК+ с июня увеличится на 185 тыс. б/с

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Планируемый объем добычи нефти странами ОПЕК+ (за минусом ОАЭ, покинувших ОПЕК и ОПЕК+ с мая) в июне вырастет на 185 тыс. баррелей в сутки - до 34,744 млн б/с.

Фактически меняются только квоты семи стран, добровольно сокращающих добычу в дополнение к основным участникам ОПЕК+, квоты которых зафиксированы до конца 2026 года.

В начале мая эти семь стран (Саудовская Аравия, Россия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки.

Следующее заседание министров семи стран намечено на 7 июня.

Однако из-за военного конфликта на Ближнем Востоке крупнейшие участники ОПЕК в марте-апреле добывают существенно ниже плановых уровней. Так, в апреле вся ОПЕК+ добывала на 8,5 млн б/с меньше плана даже несмотря на то, что Казахстан продолжает существенно превышать разрешенный в рамках сделки уровень - в апреле на 1,1 млн б/с больше.

Лидеры сделки - Саудовская Аравия и Россия - смогут увеличить добычу в июне на 62 тыс. б/с к маю, до 10,291 млн б/с и 9,762 млн б/с соответственно. Впрочем, РФ также добывает существенно ниже разрешенного ей уровня - в апреле отставание достигло 580 тыс. б/с несмотря на то, что с апреля квоты участников повысились. Россия в апреле снизила добычу нефти к марту на 107 тыс. б/с.

Ирак имеет право нарастить производство на 26 тыс. б/с, до 4,352 млн б/с, Кувейт - на 16 тыс. б/с, до 2,628 млн б/с, Алжир - на 6 тыс. б/с, до 989 тыс. б/с.

Для стран, превысивших разрешенные уровни добычи в предыдущие периоды, изменение квот будет с погрешностью на их компенсационные графики. Так, Казахстан сможет увеличить производство на 10 тыс. б/с, до 720 тыс. б/с (в апреле страна добывала 1,8 млн б/с), а Оман - на 1 тыс. б/с, до 806 тыс. б/с.