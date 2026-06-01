РФ запустила систему подтверждения ожидания товара при импорте из ЕАЭС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) - национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ), начинает действовать в РФ с понедельника.

Согласно новому режиму импортёры, ввозящие в РФ товары из стран Евразийского экономического союза автотранспортом, должны не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке с указанием данных о получателе, перевозчике и поставщике и получить специальный QR - код.

Кроме того, необходимо внести обеспечительный платеж в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе.

Это требование начнет действовать с 1 июля для поставок из Армении, Казахстана и Киргизии, и с 1 октября - для импорта из Белорусси.

Вне зависимости от переходного периода обеспечительный платеж не вносится, если заявитель отнесен к крупнейшим налогоплательщикам, находится на налоговом мониторинге, включен в реестр уполномоченных экономических операторов (при купле-продаже напрямую с поставщиком), ввозит товары без уплаты налогов (включая товары через электронные торговые площадки для физлиц), является резидентом свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 г.), транзитно перемещает товары между странами ЕАЭС через РФ, ввозит предметы лизинга.

CПOT не распространяется на валюту, ценные бумаги, нефть, электроэнергию, товары, перемещаемые физическими лицами для личных нужд.

Оператором СПОТ выступает Федеральная налоговая служба (ФНС).

На первом этапе CПOT будет затрагивать товары, ввозимые в Российскую Федерацию из государств-членов ЕАЭС автомобильным транспортом. В последующем по решению правительства механизм может быть распространен на иные виды транспорта.