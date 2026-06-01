Европейские рынки акций преимущественно выросли в пятницу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Большинство европейских фондовых индексов завершили ростом торги в пятницу благодаря надеждам на скорое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,14%, до 626 пунктов. По итогам мая значение индикатора увеличилось на 2,4%.

Германский DAX прибавил 0,05%, итальянский FTSE MIB - 0,42%, испанский IBEX 35 - 0,46%. Тем временем британский FTSE 100 потерял 0,16%, французский CAC 40 - 0,07%.

Переговорщики Ирана и США закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по урегулированию вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ. По данным Axios, меморандум предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе и обязательство Ирана по его разминированию в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам.

Как показали опубликованные в пятницу предварительные данные, потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, в мае увеличились на 2,8% в годовом выражении, максимально с февраля 2024 года. В апреле их рост составил 2,5%. При этом майский показатель инфляции оказался ниже ожиданий рынка - аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем цен на 2,9%.

В Испании годовой темп инфляции в мае ускорился до 3,6%, максимума с июня 2024 года, с апрельских 3,5%. Показатель совпал с оценками экспертов.

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по германским стандартам, в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, согласно предварительным данным Федерального статистического управления (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в апреле. Аналитики в среднем ожидали сохранения апрельских темпов роста, по данным Trading Economics.

Оценка динамики ВВП во Франции за первый квартал была пересмотрена с понижением - этот показатель в январе-марте уменьшился на 0,1% в сравнении с предыдущим кварталом. Ранее сообщалось, что ВВП остался на уровне предыдущих трех месяцев.

Потребительские расходы французов в апреле уменьшились на 0,5% в сравнении с мартом. Аналитики ожидали снижения на 0,1%.

Безработица в Германии в мае снизилась до 6,3% по сравнению с 6,4% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал сохранение показателя на апрельском уровне.

Лидером роста в сводном европейском индексе стали бумаги германской CTS Eventim, подскочившие на 10,7%. Работающая в сфере развлечений компания накануне отчиталась о росте выручки в январе-марте на 23%, прибыли - более чем на 38%.

Акции онлайн-ритейлера Ocado подорожали на 7,1%. Компания объявила о партнерстве с Asda, предполагающем внедрение платформы Ocado Smart в онлайн-операции британской сети супермаркетов.

Также значительно повысились котировки Logitech International (+8,2%), Hemnet Group (+6,8%), Bechtle (+6,6%) и Straumann Holding (+5,5%).

Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировали финская Nokia (-6,3%), норвежская Orkla (-5,3%) и германская служба доставки Delivery Hero (-5,2%).

Бумаги крупнейших нефтегазовых компаний ушли в небольшой минус: Shell - на 0,8%, TotalEnergies - на 0,3%, Equinor - на 1,2%.

Нарастили капитализацию авиаперевозчики: Deutsche Lufthansa - на 3%, Air France-KLM - на 2%, easyJet - на 1%.