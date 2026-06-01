Рубио провел переговоры с президентом Ливана и премьер-министром Израиля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с целью продвинуть инициативу о прекращении огня, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Государственный секретарь США Марко Рубио в течение последних 48 часов беседовал с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Нетаньяху в попытке продвинуть новую инициативу о прекращении огня", - написал Равид в соцсети X.

Собеседник журналиста отметил, что новая инициатива была предложена в контексте продолжающихся переговоров между Израилем и Ливаном.

Для продвижения переговоров Вашингтон предложил, чтобы в качестве первого шага движение "Хезболла" прекратило все нападения на Израиль. Тем временем Израиль должен воздержаться от эскалации в Бейруте.

По словам американского чиновника, это "создало бы пространство для постепенной деэскалации и эффективного прекращения боевых действий".

Израиль Ливан Марко Рубио США
Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

