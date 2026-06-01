Поиск

Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Филиппинского моря в 519 км от города Татеяма (префектура Тиба, остров Хонсю), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:34 мск в понедельник землетрясения находился в 291 км юго-восточнее острова Аогасима (группа островов Идзу, Япония).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,7. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Япония США землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КСИР ответно ударил по авиабазе США, с которой был атакован иранский остров Сирик

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

 Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

 Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

ВМС США негласно провели 70 торговых судов через Ормуз за последние три недели

Израиль просит США разрешить расширение ударов ЦАХАЛ по Бейруту

Иран вновь получил доступ к 18 подземным хранилищам ракетного оружия

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за продолжения захвата Израилем территории Ливана

Нетаньяху заявил, что Израиль будет расширять операции в Ливане

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

 Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2408 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9663 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов