Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Филиппинского моря в 519 км от города Татеяма (префектура Тиба, остров Хонсю), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:34 мск в понедельник землетрясения находился в 291 км юго-восточнее острова Аогасима (группа островов Идзу, Япония).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,7. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.