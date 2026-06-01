Помощник госсекретаря США Орр проведет переговоры в Азербайджане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр находится с рабочим визитом в Азербайджане, сообщил Госдеп.

По его информации, визит Орра в Азербайджан продлится до 3 июня.

При этом в Госдепе не уточняют цели визита и график переговоров в Азербайджане.

Как сообщалось, в Баку 1-3 июня пройдет ежегодная Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week), 2 июня – I Экономический диалог Азербайджан-США.