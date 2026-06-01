Пауэлл предупредил, что политизация ФРС подорвет доверие к регулятору

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Политизация Федеральной резервной системы (ФРС) подорвет доверие к ней, предупредил бывший глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

Он назвал независимость Федрезерва "бесценным активом", который необходимо защищать, сообщает MarketWatch.

"Если администрация какого-либо президента США найдет способ отстранить должностных лиц ФРС из-за разногласий в политике, то будущие администрации сделают то же самое. Общественность потеряет веру в то, что центральный банк будет принимать решения, основываясь исключительно на том, что лучше для всех американцев", - заявил Пауэлл, выступая в воскресенье в Президентской библиотеке Джона Кеннеди в Бостоне во время получения награды.

Пауэлл покинул пост председателя ФРС в прошлом месяце, но по-прежнему является членом совета управляющих.

"Создание демократических институтов требует много времени, усилий и терпения, но разрушить их можно очень быстро", - предупредил он.

"Крайне важно сохранять все хорошее в этих институтах, даже стремясь к их улучшению", - сказал Пауэлл, включив Федрезерв, наряду с судами и университетами, в число ключевых институтов, обеспечивающих успех и положение страны в мире.

Структура ФРС призвана позволить ей принимать решения в области денежно-кредитной политики без политических соображений, и "эти гарантии хорошо служили обществу, и обе партии уважали их", отметил Пауэлл.