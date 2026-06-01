Поиск

Около 1 тыс. работников крупного поставщика General Motors начали забастовку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. работников завода американского поставщика автокомпонентов Dauch Corp. (бывшая American Axle) в Три-Риверс (штат Мичиган) в понедельник выходят на забастовку, не получив от компании справедливых условий для заключения коллективного соглашения, говорится в сообщении профсоюза United Auto Workers (UAW).

Dauch - один из главных поставщиков General Motors, отмечает профсоюз.

За последние десять лет Dauch получила более $8,4 млрд прибыли и выплатила пяти топ-менеджерам около $231 млн, в то время как некоторые работники завода в Три-Риверс вынуждены спать в своих автомобилях, пишет UAW. В 2008 году персонал получал до $29 в час, но согласился на сокращение до $14,5, чтобы спасти завод от закрытия на фоне финансового кризиса. Сейчас сотрудники получают до $22 в час, а реальные зарплаты по сравнению с периодом до 2008 года сократились вдвое.

"Мы будем бастовать до тех пор, пока компания не образумится и не начнет относится к этим работникам с достоинством и уважением", - заявил президент UAW Шон Фейн.

GM использует компоненты с завода в Три-Риверс в пикапах Chevrolet Silverado, Chevrolet Colorado, GMC Sierra и GMC Canyon. Газете The Wall Street Journal в компании заявили, что следят за положением дел у поставщика и оценивают возможный ущерб.

Упомянутая площадка также поставляет детали для минивэнов Chrysler Pacifica производства Stellantis.

Акции GM дешевеют на 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник, Dauch - дорожают на 1,7%.

General Motors Мичиган США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти

 Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти

Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ

 Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ

КСИР ответно ударил по авиабазе США, с которой был атакован иранский остров Сирик

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

 Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

 Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

ВМС США негласно провели 70 торговых судов через Ормуз за последние три недели

Израиль просит США разрешить расширение ударов ЦАХАЛ по Бейруту

Иран вновь получил доступ к 18 подземным хранилищам ракетного оружия

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за продолжения захвата Израилем территории Ливана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9664 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2410 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов