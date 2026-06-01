Около 1 тыс. работников крупного поставщика General Motors начали забастовку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. работников завода американского поставщика автокомпонентов Dauch Corp. (бывшая American Axle) в Три-Риверс (штат Мичиган) в понедельник выходят на забастовку, не получив от компании справедливых условий для заключения коллективного соглашения, говорится в сообщении профсоюза United Auto Workers (UAW).

Dauch - один из главных поставщиков General Motors, отмечает профсоюз.

За последние десять лет Dauch получила более $8,4 млрд прибыли и выплатила пяти топ-менеджерам около $231 млн, в то время как некоторые работники завода в Три-Риверс вынуждены спать в своих автомобилях, пишет UAW. В 2008 году персонал получал до $29 в час, но согласился на сокращение до $14,5, чтобы спасти завод от закрытия на фоне финансового кризиса. Сейчас сотрудники получают до $22 в час, а реальные зарплаты по сравнению с периодом до 2008 года сократились вдвое.

"Мы будем бастовать до тех пор, пока компания не образумится и не начнет относится к этим работникам с достоинством и уважением", - заявил президент UAW Шон Фейн.

GM использует компоненты с завода в Три-Риверс в пикапах Chevrolet Silverado, Chevrolet Colorado, GMC Sierra и GMC Canyon. Газете The Wall Street Journal в компании заявили, что следят за положением дел у поставщика и оценивают возможный ущерб.

Упомянутая площадка также поставляет детали для минивэнов Chrysler Pacifica производства Stellantis.

Акции GM дешевеют на 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник, Dauch - дорожают на 1,7%.