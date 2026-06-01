Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Венгерский премьер Петер Мадьяр в понедельник заявил, что намерен внести поправку в конституцию для отстранения президента страны от власти, сообщает агентство Bloomberg.

Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом Тамашем Шуйоком после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил для того, чтобы глава государства ушел в отставку.

Премьер отметил, что проинформирует парламентариев о том, как его правительство намерено действовать, чтобы добиться отставки президента.

В свою очередь Шуйок вновь исключил добровольный уход в отставку.

После победы на выборах Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая.