В CENTCOM сообщили об уничтожении иранских пунктов управления беспилотниками

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы в выходные в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Взвешенные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, в том числе на сбитый американский беспилотник MQ-1, действовавший над международными водами. Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два односторонних ударных беспилотника, представлявших явную угрозу для судов, следующих через региональные воды", - говорится в сообщении.

При этом командование указало, что никто из американских военнослужащих не пострадал. "CENTCOM продолжит защищать американские активы и интересы в ответ на неоправданную иранскую агрессию в рамках продолжающегося перемирия", - указали американские военные.

Ранее агентство Mehr сообщило, что Корпус стражей иранской революции (КСИР) атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик в провинции Хормозган.

По данным иранских военных, операция прошла успешно, все заранее намеченные цели были уничтожены.

КСИР предупредил, что если агрессия повторится, ответ будет совершенно иным по масштабам и характеру, а полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на США.

Остров Сирик расположен в провинции Хормозган на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США CENTCOM
 Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти

