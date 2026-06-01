Армия Кувейта сообщила, что страна подверглась ударам иранских ракет и беспилотников

Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Кувейтские силы противовоздушной обороны отразили атаку иранских ракет и беспилотников, сообщил генеральный штаб ВС страны.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что его силы нанесли ответный удар по авиабазе, которая использовалась вооруженными силами США для атаки на иранский остров Сирик в провинции Хормозган на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива. По какой именно базе был нанесен удар, не указывается.

На минувшей неделе иранские силы выпустили баллистическую ракету по используемой США авиабазе Али Аль-Салем (Кувейт).

Как сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные в выходные в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм, а также сбили два БПЛА.

