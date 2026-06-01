Кувейт осудил иранский удар по своей территории

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Кувейта осудило иранский удар по авиабазе в Кувейте, ставший ответом на удары ВС США по Ирану.

Кувейт оставляет за собой "полное право принимать любые необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты своей территории, возлагая на Иран полную ответственность за гнусные акты агрессии", которые несут характер "опасной эскалации", сказано в заявлении МИДа.

Генеральный штаб Вооруженных сил Кувейта заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку иранских ракет и беспилотников.

В Кувейте расположены три крупные американские базы - Кэмп-Арифджан, Али-Аль-Салем и Кэмп-Бьюринг.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что его силы нанесли ответный удар по авиабазе, которая использовалась вооруженными силами США для атаки на иранский остров Сирик в провинции Хормозган на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива. По какой именно базе был нанесен удар не указывается. На прошлой неделе иранские военные выпустили баллистическую ракету по используемой США авиабазе Али Аль-Салем.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM сообщило, что ВС США на выходных в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм, а также сбили два БПЛА.

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кувейт МИД США Иран CENTCOM Кэмп-Арифджан Али-Аль-Салем
