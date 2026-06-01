В Литве заявили, что страны Балтии не предоставляют воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Балтийские страны не предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, заявила в понедельник журналистам премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"Мы сделали очень четкое и ответственное заявление. И я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России", - сказала Ругинене, которую цитирует портал Lrytas.