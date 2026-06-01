Поиск

В Литве заявили, что страны Балтии не предоставляют воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Балтийские страны не предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, заявила в понедельник журналистам премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"Мы сделали очень четкое и ответственное заявление. И я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России", - сказала Ругинене, которую цитирует портал Lrytas.

Балтия Литва Инга Ругинене
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Литве заявили, что страны Балтии не предоставляют воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ

Лихачев предупредил о рисках для Украины и соседних стран из-за возможного взрыва на ЗАЭС

Армия Кувейта сообщила, что страна подверглась ударам иранских ракет и беспилотников

 Армия Кувейта сообщила, что страна подверглась ударам иранских ракет и беспилотников

В CENTCOM сообщили об уничтожении иранских пунктов управления беспилотниками

 В CENTCOM сообщили об уничтожении иранских пунктов управления беспилотниками

Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти

 Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти

Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ

 Макрон заявил о задержании танкера, шедшего из РФ

КСИР ответно ударил по авиабазе США, с которой был атакован иранский остров Сирик

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

 Кандидат от оппозиции и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

 Американские военные были ранены в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2411 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9665 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов