Сотрудники МВД Киргизии и РФ ликвидировали транснациональный канал сбыта наркотиков

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В результате масштабной международной спецоперации пресечен устойчивый транснациональный канал поставки особо крупных партий синтетических наркотиков из России в Киргизию, сообщает в понедельник пресс-служба киргизского МВД.

По данным следствия, преступная группа организовала схему ввоза и распространения психотропных веществ через мессенджеры. В Бишкеке задержан один из участников международной наркосети, 2005 года рождения.

В ходе обыска обнаружены и изъяты три брикета с опасным психотропным веществом общим весом около 3 килограммов и 21 пакет с белым кристаллическим веществом общим весом около 18 граммов.

Одновременно с задержанием в Бишкеке российскими правоохранительными органами проведена спецоперация в Москве, где задержан предполагаемый отправитель наркотиков, 1996 года рождения. В ходе обыска у него изъято около 700 граммов опасных психотропных веществ, предназначенных для распространения на территории Москвы.

По предварительным подсчетам, в случае реализации всей партии незаконный доход участников преступной группы мог составить свыше 16 млн сомов ($183 тыс.)

Правоохранительным органам удалось предотвратить распространение на территории Киргизии более 15 тыс. разовых доз синтетических наркотиков.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление остальных участников международной наркосети, а также каналов финансирования преступной деятельности.

